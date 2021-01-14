調查：美中經濟脫鉤 歐洲企業擔心被迫選邊站

在中國經營業務的歐洲企業，正面臨不斷增加的成本和不確定性，同時擔心，隨著美中經濟脫鉤，他們在中國的業務可能遭遇重擊。

中國歐盟商會周四 (14 日) 發布報告，表達歐洲商界對此一發展的悲觀。雖然歐盟與中國上月達成投資協定，可以使企業更好地進入中國市場，仍不足以強化其信心。

這次調查由去年 10 月開始，針對 120 家企業進行。報告指出，在中國力圖自給自足，而美國希望脫鉤的產業，痛苦特別明顯，尤其是在數位領域。歐洲企業擔心，他們正被捲入美中緊張關係交鋒中。

中國歐盟商會主席 Joerg Wuttke 說：「你必須在美國市場還是中國市場之間進行選擇？這是一個我們都討厭回答的問題。」

報告稱，許多人擔心，沿著這種危險的道路，繼續朝著美中之間的經濟和科技徹底破裂的方向前進，可能會敲響他們在中國業務的喪鐘，或者迫使他們採取技術和供應鏈的雙軌方式，將對其全球運營和國內市場造成不可挽回的破壞。

一些歐洲公司已經因為美國針對晶片的禁令，而造成業務中斷，他們擔心，脫鉤趨勢將來可能會惡化。

報告稱，將國家安全關切的優先度，置於商業和貿易之上，這增加了不確定性並損害了信心，中國在歐洲的形象也在下降。

超過一半的受訪企業表示，他們已在經歷脫鉤的負面影響。不過，相較之下，全球經濟放緩、新冠疫情、勞動力成本上升、市場准入問題，仍是他們認為當前更嚴竣的挑戰。