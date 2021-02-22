秋冬防疫專案3月續實施 高鐵率先開放飲食

國內今 (22) 日無新增本土或境外移入個案，疫情指揮中心表示，秋冬防疫專案原定實施至 2 月底，但由於全球疫情仍嚴峻，為降低社區傳播風險，及避免造成醫療體系負擔，秋冬防疫專案 3 月起調整後持續執行，不過，高鐵將開放飲食。

指揮官陳時中說明，秋冬防疫專案邊境檢疫方面，所有入境及允許轉機旅客，登機前仍須附 3 日內 COVID-19 核酸檢驗報告，事前要安排入境後的檢疫居所，如防疫旅宿或 1 人 1 戶在宅檢疫，且旅客須於「入境檢疫系統」線上切結符合相關規定，請民航局導督各航空公司確實把關。

社區防疫部分，陳時中表示，持續實施出入八大類場所應佩戴口罩規定，經勸導不聽者依法開罰；至於醫療應變方面，仍持續監測指標、加強通報採檢。

秋冬防疫專案原訂自去年 12 月起實施至今年 2 月 28 日止，指揮中心表示，國際疫情仍嚴峻，陸續有境外移入個案，因此，3 月 1 日後持續實施秋冬專案，但高鐵將開放飲食，台鐵則要看台鐵局提出的意見，再與指揮中心確認。

此外，台灣透過 COVAX 取得 20 萬劑阿斯特捷利康新冠疫苗，本周將確定供貨時程、方式及詳細劑量。陳時中說，目前我方還沒有接到通知，但 COVAX 方面文件都已經準備好了。