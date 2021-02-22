〈AES上市〉新普小金雞今年將再賺逾一股本 預計3月下旬掛牌

新普 (6121-TW) 旗下小金雞 AES-KY 預計 3 月下旬掛牌上市，股票代碼 6781，總經理宋維哲今 (22) 日指出，今年資料中心備援電池 (BBU)、二輪電動車電池 (LEV) 兩大事業同步成長，營收、獲利將再優去年，法人估，AES 今年再賺超過一股本。

AES 著墨高客製化產品，去年毛利率約 30%，優於母公司新普 9-13%，去年前三季營收達 39.5 億元，年增 19%，每股純益 7.52 元，法人估，AES 去年每股純益約 12-13 元，首度賺逾一股本，也優於 2019 年的 9.41 元。

展望今年，宋維哲表示，兩大產品線訂單能見度皆已達第三季，且訂單水準維持高水位，為滿足客戶需求，持續在台灣與中國擴廠，今年成長動能樂觀。

AES 目前股本 6.3 億元，上市增資後股本預計達 8.5 億元，主要從事高功率電池模組，新普持股 73%，總經理由新普董事長宋福祥之子宋維哲擔任，其具備雙博士學位，曾任聯電 (2303-TW) 部經理、新普董事長特助。

AES 生產基地共台灣新竹、中國常熟兩處，台灣產能相當於中國產能的一半，以產品線區分，BBU 由於比較基期較低，成長性大於 LEV，今年除了擴大既有客戶滲透率，也可望有新客戶營收貢獻，預計整體營收比重將從去年的個位數，一舉提升至雙位數。

宋維哲看好，由於鋰電池具備發電效率、彈性配置及整體成本結構優化三大優勢，可逐步取代鉛酸電池，成為大型資料中心客戶的首選，也可跟著全球伺服器近五年出貨量成長。

LEV 則為目前 AES 最大的產品線，去年營收比重約達 9 成，受惠歐洲各國補貼民眾購入輕量型電動載具，帶動二輪電動車買氣噴發，相關電池出貨明顯成長，目前在歐、美、日三國市占率達 2 成。

宋維哲認為，AES 客戶均為知名品牌客戶，看好未來數年 LEV 市場將維持高成長，他並引用研調機構數據指出，歐、美 2025 年前市場 CAGR 達雙位數，日本也穩健增長，是 AES 未來鞏固發展利基。