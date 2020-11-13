新普Q3三率三升 每股賺7.8元寫新猷

鋰電池模組龍頭新普 (6121-TW) 今 (13) 日公布第三季財報，受惠筆電需求暢旺，既有產品價格持穩，新品價格也有甜蜜期，加上非 IT 等高毛利產品貢獻，財報三率三升，毛利率 13.01% 創八年來新高，每股稅後純益 7.8 元，則寫歷史新高。

新普第三季營收 228.02 億元，季增 16.47%，年增 12.04%，毛利率 13.01%，季增 2.66 個百分點，年增 2.63 個百分點，營益率 9.02%，季增 2.58 個百分點，年增 3.14 個百分點，稅後純益 14.43 億元，季增 22.08%，年增 17.51%，每股稅後純益 7.8 元。

新普前三季營收 568.65 億元，年增 10.45%，毛利率 11.29%，年增 1.19 個百分點，營益率 7.18%，年增 1.63 個百分點，稅後純益 32.91 億元，年增 22.39%，每股稅後純益 17.79 元。

新普第三季全產品線成長，受惠宅經濟趨勢確立，筆電、平板旺季效應顯著，加上美系客戶新手機銷售暢旺，IT 相關電池需求明顯轉強，非 IT 產品包括二輪電動車、資料中心備援電池 (BBU) 等高功率電池，需求同樣強勁，產品組合優化下，營收、獲利雙創新高。

新普目前營收主要來自 IT 產品，比重約 90-95%，非 IT 產品則約 5-10%。