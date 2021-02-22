京城銀每股擬配現金股利1.8元創新高 法說會聚焦兩大焦點

京城銀 (2809-TW) 董事會今 (22) 日通過每股擬配發現金股利 1.8 元，創歷史新高，以今天收盤價估算，現金殖利率達 4.5%。京城銀明天將召開法說會，營運展望與投資現況將是聚焦重點。

京城銀過去 4 年每年均配發 1.5 元現金股利，但該行法定盈餘公積在去年正式超越資本額，因此今年起即不必受限於銀行法第 50 條現金股利不得超過 1.5 元的門檻限制。

而京城銀去年全年稅後純益 54.91 億元、繳出年增 61.5% 的好成績，每股稅後純益 4.9 元；且今年 1 月獲利動能持續亮眼，1 月自結稅後純益 6.03 億元，仍年增達 37.59%，EPS 0.54 元，表現優於法人預期，因此為現金股利的發放帶來利基。

京城銀今天通過每股現金股利 1.8 元，創歷史新高，以今天收盤價 39.5 元估算，現金殖利率達 4.5%。不過外資近期已經連續 4 天賣超京城銀，合計減碼 1215 張。

雖有疫情影響，但在總體經濟成長帶動下，以及受惠於產業鏈轉移帶來的資金回流、全球央行持續寬鬆的貨幣政策等國內外因素，京城銀去年全年度放款成長超過 300 億元，利息淨收益成長超過 10%，京城銀明天將召開法說會，營運展望與投資現況將備受矚目。