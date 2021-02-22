【群益投顧】大型半導體股開高走低牽制漲勢；中小型題材股遍地開花，維繫盤面熱度。

一、盤勢分析

今 (22) 日半導體股未明顯隨上周五美費半強漲走強、開紅盤領軍強漲的日月光投控 (3711) 盤中甚至逆勢下跌近 3%；相對晶圓雙雄等大型 (半導體) 股開高震盪、牽制盤勢上攻力度，今日盤面仍充斥中小型題材股強漲態勢，尤其非電的題材族群，除疫苗概念股持續飆漲外，疫情受害概念的觀光飯店相關個股，亦呈現強漲格局，中小型題材股遍地開花，維繫盤面熱絡氛圍。惟從泛疫情概念股大漲，顯示出階段買盤避險氛圍偏濃，市場謹慎對待盤勢漲多後上檔的壓力風險。

二、盤勢預估

新冠病毒持續出現變異病毒株，導致目前已開發上市施打的新冠疫苗中和抗體濃度降低，市場擔憂疫苗保護力備受挑戰。面對變異病毒株，台疫苗廠已啟動新一輪開發計畫，包括國光生 (2412)、聯亞生技等均已開始布局。此外，目前國產疫苗除高端疫苗(6547) 已啟動二期臨床，疫情指揮中心指揮官上周六 (20 日) 透露，另一家預計本月底有條件通過，二家進度都算順利；今日疫苗概念股除高端疫苗持續緊鎖漲停外，台康生技 (6589)、國光生(2412) 等，亦連飆兩根漲停，並帶動寶齡富錦 (1760) 今日亦攻上漲停，疫苗概念股的飆漲，近日並擴延至整體生技股走強，智擎 (4162) 連兩交易日強攻漲停，基亞 (3176)、杏國(4192) 等連三交易日大漲；合一 (4743)、中天(4128)、浩鼎(4174) 等，今日攻上漲停。相對而言，歐美等疫情逐步降溫，疫情受害產業如旅遊業等，營運谷底回升可期；雖然旅行社業者雄獅 (2731)、鳳凰(5706) 等 1 月營收持續低迷，但隨著國際疫情逐步降溫，預期相關業者營運有望緩步回升，二檔個股今日皆攻上漲停。王品 (2727) 一月營收寫下單月次高，盤中股價攻上漲停；六角 (2732)1 月合併營收 4.15 億元，較去年同期大幅成長 22.38%，並且是歷年同期最高表現，一反因疫情影響，過去 12 個月營收均呈現年減狀況；六角對今年重回成長軌道具信心，盤中皆強漲 7% 以上；由於二月進入農曆春節假期，連假商機挹注下，可望帶動相關餐飲業者業績持續提升。陽明(2609) 繼被要求公告去年 11 月獲利後，上周五 (19 日) 盤後公告去年 12 月單月營收 168.67 億元，稅後盈餘 50.07 億元，較去年同期大幅成長 3,229.38%，每股獲利 1.64 元，創歷史新高；市場法人看好陽明去年第四季稅前獲利將逾百億元，稅後也有 90 餘億元，因遠洋線航班結航時間會晚約一個月，今年首季獲利更有機會較去年第四季呈倍數成長；利多消息挹注下，今日陽明股價攻上漲停。

今日電子股走勢氛圍偏投機，股性活潑的二線 IC 設計股表現強勢，相對龍頭聯發科開高後跌落平盤翻黑，安國連兩交易日強鎖漲停、開紅盤後跳空強漲的晶豪科 (3006)，今日亦攻上漲停。

三、強勢股

電子：

安國 (8054)、晶豪科 (3006)、漢磊 (3707)、環球晶 (6488)

非電子：

智擎 (4162)、合一 (4743)、鳳凰 (5706)、陽明 (2609)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據