【日盛投顧】指數高檔震盪

◆盤勢分析

1. 台股目前在 5 日線 (16,268 點)、10 日線(15,913 點) 之上，指數早盤開高走揚且一度創新高點，但盤中賣壓湧現，尾盤漲幅收斂，終場指數上漲 68.78 點，漲幅 0.42%，收在 16,410.16 點，成交金額為 3,549.92 億元。三大法人合計賣超 36.83 億元：外資賣超 28.74 億元、投信買超 4.64 億元、自營商賣超 12.73 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：約與前一交易日持平，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

(2)、均線：守於 5 日均線之上，支撐為 5 日均線 (16,268 點) 附近，壓力為 16,700 點附近。

(3)、技術指標：KD 呈黃金交叉，但已位於超買區，短線進入震盪格局。

3. 櫃買指數強勢上攻，漲幅 2.86%，收在最高點 (199.02 點)，相對加權指數強勢。支撐為 190 點附近，壓力為 206 點附近，KD 進入超買區，留意短線漲多回檔的可能。

4. 台股選股方向可留意半導體、觀光、生技、紡織、貴金屬等族群。

觀光、運輸、生技、矽晶圓等強勢

1. 觀光：由於新冠肺炎疫苗陸續施打，各國確診病例普遍逐漸趨緩，市場對邊境管制鬆綁可能性樂觀看待，激勵觀光類股反彈上攻，相關個股如旅遊類 2731 雄獅、5706 鳳凰早盤鎖漲停；餐飲類 2723 美食 - KY、2727 王品飆升逾 7%；飯店類 2707 晶華、2748 雲品勁揚逾 5%。

2. 生技：在疫苗、藥證、里程金和業績成長等四大題材加持下，資金湧入生技族群，使得低基期生技類股強勢反彈，相關個股如疫苗類 4142 國光生、6547 高端疫苗及新藥類 1760 寶齡富錦、3176 基亞、4128 中天、4162 智擎、4174 浩鼎、4743 合一等皆飆升鎖漲停。

3. 矽晶圓：矽晶圓全尺寸產品需求強勁，稼動率滿載，現貨價格已於 2020 年底開始陸續上漲，概念股喜迎漲價受惠，相關個股如 6488 環球晶、5483 中美晶、3016 嘉晶等走勢強勁。

4. 觀盤重點：各國疫苗施打使得疫情趨緩，帶動觀光、生技、運輸領漲盤面各類股，目前指數守於 5 日均線之上，我們認為短線上可以 5 日均線為支撐，並須留意後續量價能否於盤整後同步向上走揚，較有利指數延續多頭格局，建議挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股佈局上可留意半導體、觀光、生技、紡織、貴金屬等族群。