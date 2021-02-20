〈德州暴風雪〉煉油廠估停擺3周才能恢復 需求驟減使油價面臨阻力

據路透 (Reuters) 報導，原油產業專家周五 (19 日) 表示，受寒流與暴雪侵襲而關閉的德州煉油廠可能需要數周時間才能恢復正常運作，並導致原油價格面臨沉重壓力。

根據報導，德州停電、加上關鍵能源天然氣和水資源短缺，德州目前有 2 成煉油廠生產停擺。美國汽車協會 (AAA) 預估，煉油廠停擺導致汽油庫存下滑，汽油價格將維持高檔至本月底。本周美國汽油平均零售價已上漲 6 美分至每加侖 2.33 美元，而上個月僅上漲 9 美分。

顧問公司 Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 表示：「大部分受寒流影響的煉油廠，要耗時 2 個半至 3 周才能恢復營運。」

研調機構 Sankey Research 原油分析師 Paul Sankey 預估，大型煉油廠持續 2 至 3 周的停工，將使西德州原油蒙受沉重賣壓，理由是供給雖減少，但需求也因停擺而消失，西德州原油將下跌，並擴大與布蘭特原油間的價差。

由於原油業者暗示即將恢復生產，西德州原油期貨周五下跌 1.5% 至每桶 59.60 美元。美國原油價格今年來上漲 22%，而受到煉油廠停擺影響，美國汽油期貨也漲至每加侖 1.805 美元。

Lipow 表示，煉油業者目前還正在評估設施狀況，可能需要修復管線、冷卻塔和其他損壞的設備，爾後才能緩慢地重啟營運。

除了寒流破壞煉油設備外，德州水電供應恢復緩慢也是一大隱憂，此困境恐導致德州墨西哥灣沿岸煉油廠停擺期間拉長。

煉油廠還面臨天然氣短缺和高價的問題。Lipow 說，德州政府官員本周要求天然氣業者優先向電力公司和居民提供天然氣，導致煉油廠取得的天然氣減少。