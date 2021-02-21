澳洲總理：針對轉貼新聞付費 Facebook已經重回談判桌

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 周六 (20 日) 表示，在 Facebook(FB-US) 禁止澳洲用戶分享新聞而導致緊張之後，目前已經重回談判桌。

本周四 Facebook 突然採取行動，屏蔽了澳洲用戶的媒體頁面，其中包括提供新冠病毒疫情公共衛生建議的頁面、氣象預報頁面，聲稱是配合澳洲新政策，引發廣大的民怨與澳洲政府不滿。

根據總部位於紐約的分析公司 Chartbeat 的初步數據，Facebook 此舉直接影響了澳洲新聞網站的流量，下降約 13%。

莫里森表示，Facebook「暫時再次與我們成為朋友」，決定重回談判桌，這是令人高興的。

澳洲政府此前宣布立法，要求社群媒體平台為新聞內容的鏈接付費，Facebook 對此一決定表態反對。法案安排於下周投票，預料將會通過。

在 Facebook 停止澳洲用戶分享新聞之後，莫里森表示，Facebook 的做法「完全站不住腳」。

澳洲財政部長 Josh Frydenberg 周五表示，他已經和 Facebook 執行長 Mark Zuckerberg 進行了交談，之後還會有進一步會談。Frydenberg 表示，會談希望能找到解決問題的辦法。

Frydenberg 強調，規模達 70 億美元的線上廣告市場，完全由 Google 及 Facebook 壟斷，對此，需要創造一個公平的競爭環境。