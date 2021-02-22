〈觀察〉 正峰化學閒置產能由旭富補上 創造雙贏局面

正峰化學近半年積極調整營運體質後，空出閒置產線，讓旭富 (4119-TW) 得以進駐生產，也讓營運重生。事實上，當原料藥廠面臨停產等重大危機時，要遇上其他原料藥廠有空閒產能且產品相似度高有其難度，正峰與旭富兩家原料藥廠在天時地利人和的條件下，順利達成合作，創造雙贏局面。

寶齡富錦 (1760-TW) 去年收購原料藥廠正峰化學，看準正峰有 16 張利基型藥證，不過無業務團隊，無法讓藥證效益極大化，雙方經過近半年調整後，沿用 4-5 張藥證，產線同步調整，釋出閒置廠房與產線。

正峰空出閒置產能，讓去年發生廠房火警的旭富營運出現轉機，正峰將廠房、設備租借給旭富，產線人員也由旭富自行派員進行生產。業界解讀，正峰營運尚未開始獲利，調整營運體質同時，閒置產能正好有租金收益；旭富原預期上半年訂單不明朗，目前則預計 3 月中投產，可提早滿足客戶需求，天時地利人和條件下，創造雙贏局面。

原料藥廠合作案較為少見，由於原料藥廠透過不同技術，提供下游藥廠獨家原料藥或是原料製成的中間體，不同藥品在法規、許可證上認定都有不同。

當原料藥廠發生產線停擺等重大危機時，下游藥品轉換生產基地並非容易，包括重新審查時間至少半年，費用高達百萬元、擔憂技術遭抄襲，以及原料藥廠旗下產品重複性低，客戶未擴大訂單狀況下，不會積極擴充產能，現有產線幾乎滿載。