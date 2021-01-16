〈熱門股〉旭富營運現轉機 站回短均周漲近2成

原料藥廠旭富 (4119-TW) 營運出現轉機，除未受損存貨製成品帳面價值約 2.15 億元有望出貨外，擬向國內兩家原料藥廠租廠房、設備，生產原料製成的中間體，有望彌補營運缺口，激勵本周股價反彈上攻，重回百元關卡，站穩短均，周漲幅近 2 成。

旭富目前未受損存貨帳面價值約 3.66 億元，其中包含原料藥與製成品，不過產線已遭燒毀，原料藥無法加工、出貨，因此僅剩的製成品帳面價值為 2.15 億元，儘管外觀沒有受到火損，但需待檢驗確認品質後，才能出貨給客戶。

旭富除盤點存貨外，同時向國內兩家原料藥廠積極洽談中，且傾向租用廠房、設備，公司人員進駐廠房生產，並非透過委外代工方式。據悉，其中一家為寶齡富錦 (1760-TW) 日前併購的正峰化學，正峰廠房位於桃園觀音，占地約 4000 坪，也具備美國 FDA 認證。

旭富指出，公司正與兩家同業洽談廠房及設備租借，後續將由公司派員操作生產，待所有技術性問題解決後，才能正式簽訂租賃合約。

原料藥廠旭富 (4119-TW)12 月底發生大火，營收受到衝擊，單月營收僅剩 7850 萬元，月減 63.39%、年減 46.52%，近兩年來首度跌破億元關卡；不過去年 10、11 月受惠既有原料藥出貨穩定成長，第 4 季營收 5.25 億元，季減 22.7%、年增 0.96%，仍寫同期新高；去年營收 26.89 億元，年增 14.16%。