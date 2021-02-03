旭富工廠火警共違反5項規定 合計罰款逾百萬元

原料藥廠旭富 (4119-TW) 今 (3) 日公告，由於去年廠區發生火警，依據相關法規已違反 5 項規定並接獲桃園市政府罰鍰，累計金額達 100.8 萬元。

旭富去年 12 月 20 日工廠發生火災，總計違反 5 項規定，包括火災產生粒狀污染物，散布於空氣及他人財物，違反空氣污染防制法，罰鍰 22.5 萬元；滅火產生之廢水外溢至排水幹線，依法開罰 3.3 萬元；廠區化學品之相關資訊與現場存放事實不符，罰鍰 60 萬元；金屬鈉生產線儲存量超過申請處理量，罰鍰 10 萬元；未依規定使勞工每 7 日有 1 日之休息作為例假日，依違反勞基法罰 5 萬元。

旭富總計罰鍰金額達 100.8 萬元，且不適用保險理賠金，旭富強調，後續將要求各部門恪守法令，不再便宜行事。

旭富截至去年 12 月 31 日公司約當現金約 6.03 億元，另外，新建的研發大樓已取得使用執造，但因為內部設備仍在安裝中，尚未納入保單範圍，損失將無法得到保險理賠，估計修復費用約 2620 萬元。

旭富日前清點廠區庫存，其中，未受損的存貨帳面價值約 3.66 億元，其中包括原料藥與製成品，由於原料藥需透過加工後才可出貨，但目前產線尚無法運作，因此僅剩的製成品帳面價值為 2.15 億元。