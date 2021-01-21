〈拜登就職〉拜登上任三把火 首日簽命令強制戴口罩、重返巴黎協定、廢美墨圍牆

拜登周三 (20 日) 宣誓就任美國第 46 任總統後，隨即在橢圓形辦公室簽署 10 多道行政命令，要求進入所有聯邦機構須戴口罩、重返巴黎氣候協定、終止美墨邊境築牆資金等。
拜登周三也推翻多項前任總統川普的爭議措施，簽署命令恢復提供資金給世界衛生組織 (WHO) 的承諾、撤銷 Keystone XL 油管計畫，並要求延長暫緩繳納學貸的措施。
拜登本周還會簽署其他行政命令，白宮將在未來幾天發布。
拜登在就職演說中矢言終結「非內戰」(uncivil war)，期許這個高度分立的國家從艱難的疫情和經濟衝擊中恢復元氣。
依據拜登交接團隊列出的項目，拜登上任首日簽署的完整行政命令清單包括：
- 戴口罩 100 天，從進入聯邦政府機構開始
- 重返 WHO
- 聯邦政府協調全國一致的抗疫措施
- 延長暫停止贖和驅逐房客
- 延長暫緩繳納學貸
- 重返巴黎氣候協定
- 推翻川普的環境行動，保障公共衛生並恢復科學地位
- 促進種族平等
- 推翻川普行政命令，不再把無證移民從眾議員席次重新分配的人口普查中屏除
- 加強保護移民「夢想者」(dreamer)
- 推翻穆斯林禁令
- 廢除川普任內非法移民和內部執法政的命令
- 停止興建美墨邊界圍牆
- 暫緩賴比瑞亞人強制離境
- 預防和打擊基於性別認同或性取向的歧視
- 有關行政部門人事道德的行政命令
- 監管程序執行令和總統備忘錄
氣候變遷
拜登上任頭幾個月可望簽署多項針對氣候變遷的行政命令，包括在 2030 年之前保育美國 30% 土壤和水資源、北極國家野生動物保護區不得鑽油，並恢復和提升科學在政府決策扮演的角色。
一些氣候立法行動可能需要較長時間，例如推翻川普時代對乾淨空氣和碳排放放寬的規定。哥倫比亞法學院研究顯示，川普在四年任期內改變了超過 100 項環保規定。
巴黎氣候峰會將在今年 11 月於蘇格蘭格拉斯哥 (Glasgow) 舉行，由與會國家更新未來 10 年的碳排放目標。