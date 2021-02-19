【日盛投顧】5日線為短線多空關鍵

◆盤勢分析

1. 美債殖利率持續攀升，使得全球風險性資產回檔，台股加權指數經過農曆年之後連續 2 天大漲，也出現漲多拉回，之前漲多的半導體權值股出現獲利回吐賣壓，所幸 3008 股王大立光逆勢上漲撐住盤面跌勢，資金轉移低基期的傳產股及中小型電子股，OTC 指數逆勢上漲創新高。盤面資金聚焦光學、生技、高爾夫球具及綠能相關族群，終場指數下跌 83.13 點，跌幅 0.51%，收在 16,341.38 點，成交金額為 3,499.46 億元。三大法人合計賣超 181.96 億元：外資賣超 189.28 億元、投信賣超 1.95 億元、自營商買超 9.27 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮下跌，短線高檔震盪。

(2)、均線：仍守穩 5 日線之上，下檔支撐為 5 日線 (約 16,127 點) 附近，壓力為 16,500 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 進入超買區，短線上陷入震盪。

3. 櫃買指數上漲 1.48%，收在 193.48 點。短線支撐為 188 點附近，壓力為 197 點附近。

4. 台股選股方向可留意被動元件、設備、塑化、運動風等。

結構權值股回檔，OTC 指數創新高

1. 光學：市場研調預估股王 3008 大立光第一季營運落底，第二季可望漸回溫，下半年營運恢復成長動能，外資近期連續回補，帶動股價站上 3400 元大關，也聯袂帶動光學族群相關個股逆勢上漲，3019 亞光攻上漲停再創波段新高，3406 玉晶光反彈上漲超過 3%。

2. 生技：受惠新冠疫苗題材，6547 高端疫苗及 4142 國光生持續飆漲攻上漲停，另外 4743 合一、4128 中天、3176 基亞、6598ABC-KY 等皆攻上漲停，生技族群股價經過回檔後，基期相對較低，在農曆年後短線上受惠市場買盤青睞回補。

3. 運動風：高爾夫球具的 8924 大田、8938 明安持續放量創下波段高點，自行車族群 9914 美利達及 5306 桂盟維持高檔強勢收紅，健身器材的 1515 力山連續 2 個交易日上漲再創波段新高。

4. 操作建議：台股經過農曆年後的上漲，短線上遇到獲利賣壓，加上外資期貨空單仍持續增加，指數短線上遇到震盪，短線上我們認為 5 日線為短線多空關鍵轉折，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮止穩再逢低布局，選股佈局上可留意被動元件、設備、塑化、運動風等。