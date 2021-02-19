台灣電子下單比重攀升帶來轉骨契機 虛擬網路券商要來了

據統計，台灣電子下單比重已經達到 7 成，繼純網銀後，金管會正研議開放設立虛擬網路券商。事實上，因應金融科技浪潮，台灣已經有許多券商積極進行數位轉型，從開戶到下單交易全程靠一支手機就能搞定。

金管會表示，因應科技發展及未來投資人臨櫃業務需求遞減，今年將研議證券商發展虛擬據點，並且訂定數位化服務作業要點，協助證券商整合所有現行前臺交易與後臺帳務的數位服務流程，或是提升實體營業據點的數位化程度。

金管會之所以拋出「設立純網路券商」議題，主要是國內電子下單比重已達 7 成，且持續在成長中；此外，去 (2020) 年因為受到疫情影響，股東會採用電子投票比重達 56%，而外資電子投票比例更高達 97%，國內法人電子投票比例也有 87%。

台股交易熱絡，證券商獲利去年也因此同創新高，全體券商去年稅前大 657.97 億元，比前年大增 51.56%。不過券商獲利的亮麗，主要來自證券市場成交值大增，使經紀業務收益上升所帶動。

證券業者表示，隨著電子下單比重不斷攀升，電子下單的手續費折扣優惠也因為市場競爭愈來愈低，有些業者最低打到二八折，現在要靠手續費收入已經愈來愈有限，設法轉骨尋找新的市場利基，就是需要靠數位轉型。

證期局長張振山表示，國外許多國家都有純網銀券商，台灣電子下單比重愈來愈高，以及券商數位轉型趨勢下，確實有發展虛擬券商的可能性，今年將會輔導傳統券商設立虛擬據點，如果成效不錯，未來不排除開放設立純網路券商。