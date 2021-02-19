馬斯克： 比特幣只是不像現金那麼蠢 公司投資不代表個人觀點

馬斯克 (Elon Musk) 周五 (19 日) 在推特上發言表示，特斯拉 (TSLA-US)15 億美元的比特幣押注，並不反映他個人對這一貨幣的觀點，不過對公司來說，這已經是「足夠冒險」的投資。

馬斯克的發文意在回應《彭博》對幣安 CEO 趙長鵬的採訪，趙長鵬在受訪時表示，對馬斯克熱衷狗狗幣感到意外，但也強調，特斯拉 15 億美元是投資比特幣而不是狗狗幣。

(來源：推特)

趙長鵬指出，他很想知道，如果馬斯克對狗狗幣如此寵愛，為何特斯拉選擇購買比特幣。

馬斯克隨後回應，除了表示公司的決定並非他的觀點之外，也指出，比特幣只是一種比現金較不愚蠢的流動性形式。

馬斯克隨後發文表示，自己不是投資者，而是工程師，他除了特斯拉之外，並沒有任何公開交易的股票。

馬斯克表示，當法定貨幣的實際利率為負值的時候，只有傻瓜不會另尋他處避險。比特幣幾乎與法定貨幣一樣愚蠢，關鍵詞是「幾乎」。

比特幣周五在高檔震盪，交易價格在 51000-52000 美元附近。近期表現最搶眼的加密貨幣，正是幣安交易平台使用的幣安幣 (BNB)，至台北時間下午 13:35，其報價最高已經突破 280 美元，24 小時漲幅達 60%。

幣安幣 12 月以來走勢 (圖表取自 investing.com)

幣安幣在去年 3 月低點時，報價挫至 10 美元，今年年初不到 40 美元。但在過去兩周左右飆漲，今年以來已翻了超過 6 倍，市值成為加密貨幣第三大，僅次於比特幣及以太幣。