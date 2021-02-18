禁令持續發酵 日經：華為大砍今年手機零件訂單6成以上

受美國禁令牽制，華為去年第 4 季手機出貨量暴跌 40% 以上。日經引述多家供應商人士報導，華為已向供應商透露，計劃在今年訂購 7000 萬至 8000 萬部智慧手機零組件，較去年的 1.89 億部減少 60% 以上，顯示禁令持續發酵。

由於目前華為在 5G 手機零件進口上，仍未取得美國政府許可，該公司的零件訂單僅限於 4G 型號。部分供應商認為，這可能進一步削減華為的手機零件訂單，至近 5000 萬部。

針對上述報導，華為拒絕發表評論。

IDC 數據顯示，華為去年在全球智慧手機市場排名第三，僅次於三星和蘋果，在美國制裁衝擊之下，華為今年表現恐大不如前。

為了規避美國制裁，華為去年 11 月宣布切割旗下中階手機品牌榮耀，以鞏固關鍵零組件的取得來源。

榮耀表示，目前已和多家主要供應商恢復業務關係，包含 AMD、英特爾、聯發科、美光、微軟​、高通、三星、SK 海力士和 Sony，並在上月於中國推出與華為拆分後的首款智慧手機 V40 5G。

因美國強制切斷華為與家供應商的聯繫，關於華為出售智慧手機業務的傳聞不脛而走。對此，華為執行長任正非本月初受訪時強調，未來可以轉讓 5G 技術，但絕不會出售智慧手機業務。