〈中華電法說〉今年底5G用戶數上看200萬戶 有望帶動行動通信營收成長

中華電 (2412-TW) 今 (4) 日舉行線上法說，總經理郭水義表示，4G 用戶合約陸續到期，加上去年 5G iPhone 12 上市後，5G 用戶數顯著成長，預估年底前 5G 用戶數上看 200 萬戶，且隨著 5G 用戶數增加、資費同步提高，有助推升整體行動通訊營收成長。

中華電用戶數成長速度優於市場預期，去年 30 萬用戶數提前達陣，因此內部上修用戶數目標，預期今年中 5G 用戶數約百萬戶、3 年後將超過 300 萬戶。

郭水義指出，隨著 4G 合約到期，將積極推廣消費者從 4G 升級成 5G，加上去年 5G iPhone 12 系列新機上市、今年各家手機品牌也將陸續推出 5G 新機，樂觀看待今年底前 5G 用戶數可達 200 萬戶。

郭水義表示，去年上半年受到疫情影響，導致行動通信營收下滑，不過隨著終端消費市場回溫，以及 5G 用戶數帶動高資費需求量，看好今年行動通信營收有望同步增長。

中華電受惠承接大型 ICT 專案，去年第 4 季 ICT 業務營收年增 49.9%，郭水義指出，去年 ICT 專案包括蘇花改、彰化工程等政府專案，以及部分企業 ICT 合作案推升 ICT 營收成長，不過去年 ICT 營收基期高，估今年 ICT 營收會略微下滑。

中華電去年第 4 季稅後純益 82.3 億元，季減 1.44%、年增 5.8%，每股純益 1.06 元；去年全年稅後純益 334.2 億元，年增 1.9%，每股純益 4.31 元。