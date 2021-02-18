電子五哥首季營運不淡 Q1筆電出貨可望年增逾8成 上看4300萬台

受惠遠距商機、宅經濟延續，加上農曆春節前夕拉貨效應，電子五哥首季營運淡季不淡，美系外資統計，五大代工廠元月筆電出貨達 1467 萬台，月減 17%、年增 1.02 倍，優預期，估今年首季電子五哥筆電出貨將達 4333.3 萬台，季減 13%、年增 84%。

外資表示，傳統第 1 季是筆電代工廠淡季，往年出貨量均將季減 15-25%，但今年首季受遠距商機持續熱絡，雖然短期電源 IC、CPU、面板等零組件吃緊，但季減幅度可望大幅收斂，其中又以 Chromebook 需求最為強勁，主力代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 受惠程度最大。

從 1 月筆電出貨觀察，外資指出，廣達、英業達 (2356-TW) 在宏碁 (2353-TW)、惠普 (HP-US) 拉貨需求強勁，出貨月減幅度均落在 1 成以內，展望本季，外資看好，廣達仍將坐穩筆電出貨龍頭地位，單季出貨可達旺季水準，出貨量達 1812.4 萬台，季減 8%、年增 148%。

展望今年，電子代工業者指出，在客戶需求、零組件吃緊情況下，對上半年筆電出貨維持樂觀看待，訂單能見度已可看到今年上半年，廣達仍以全年出貨 6000 萬台為目標，仁寶同樣看好今年筆電出貨可望保持成長，加上非個人電腦挹注，全年可望續坐穩兆元企業地位。