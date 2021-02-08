代工廠1月營收出爐 廣達筆電出貨640萬台年增逾2倍 Q1不淡

代工廠廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公布 1 月營收，受去年 12 月基期墊高，營收普遍下滑，但受惠遠距商機持續發酵、筆電客戶追單強勁，廣達元月筆電出貨仍達 640 萬台、年增 2.2 倍，緯創、英業達同樣較去年成長，業者看好，雖然有季節性因素影響，但今年首季可望淡季不淡。

廣達 (2382-TW)

廣達 1 月合併營收達 943.54 億元，月減 14.08%、年增 49.87%，在遠距需求帶動下，1 月筆電出貨量維持高檔達 640 萬台，月減 9.86%、年增 2.2 倍，與去年 9 月相當，也僅次於去年 12 月、11 月寫下的 710、660 萬台紀錄，寫下歷史第三紀錄。

廣達表示，遠距商機效應持續發酵，筆電需求仍維持高檔，短期零組件吃緊，讓部分訂單遞延至本季出貨，預期今年首季將淡季不淡，筆電出貨季減幅度可望較往年縮小，不過 2 月仍有春節假期因素影響。

展望今年，廣達指出，在客戶需求、零組件吃緊情況下，對上半年筆電出貨維持樂觀看待，目前訂單能見度至少到今年上半年，全年維持 6000 萬台出貨目標，雲端伺服器動能也強勁，加上第 2 季將有新平台推出，看好今年維持雙位數成長目標。

緯創 (3231-TW)

緯創 1 月合併營收達 585.69 億元，月減 20.34%、年減 3.17%，為近 11 個月新低，主要受傳統季節性因素影響，出貨方面，受去年第 4 季基期墊高影響，筆電、桌機、顯示器、伺服器均呈現月減，但在遠居商機延續下，筆電、顯示器出貨仍維持高檔。

緯創 1 月筆電、桌機、顯示器、伺服器出貨量達 170、70、90、14 萬台，其中，筆電、顯示器出貨量仍較去年同期成長約 5 成。

展望本季，緯創指出，由於去年第 4 季基期墊高、加上首季為傳統淡季，估第 1 季筆電出貨將季減雙位數衰退，但仍可望優於去年首季 355 萬台水準，反映筆電需求仍強，可望淡季不淡，伺服器同樣受淡季影響，將較去年第 4 季衰退，桌機、顯示器則估持平第 4 季水準。

英業達 (2356-TW)

英業達 1 月合併營收達 393.82 億元，月減 8.89%、年增 34.05%；出貨方面，英業達 1 月筆電出貨量達 160 萬台，月減 11.1%、年增 33.3%。

展望今年，英業達認為，受傳統季節性因素影響，第 1 季筆電出貨仍將是全年谷底，估出貨將季減約 10-15%，但因零組件吃緊影響，部分訂單將遞延至第 1 季出貨，因此，出貨衰退幅度將較往年逾 2 成收斂，伺服器也可望在 IceLake 新平台推出下，動能逐步回溫，第 1 季有機會淡季不淡。