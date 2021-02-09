代工廠元月營收 仁寶創同期新高、和碩寫近11個月新低

代工廠仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW) 今(9) 日公布 1 月營收，受去年 12 月基期墊高、缺料影響，月營收均呈現下滑，但在遠距商機持續發酵下，仁寶元月筆電出貨首次突破 400 萬台大關，激勵營收年增近 5 成，創下歷年同期新高紀錄，和碩則受淡季、蘋果 iPhone 12 mini 銷量不如預期，單月營收創下近 1 年新低，月減逾 4 成、年減 13.84%。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 1 月合併營收達 911.77 億元，月減 20.3%、年增 47.6%，在個人電腦、非個人電腦需求延續下，單月營收改寫歷史同期新高，出貨方面，1 月筆電出貨 430 萬台，月減 24.56%、年增 72%，1 月出貨為首次突破 400 萬台，零組件則仍吃緊，非個人電腦方面，在遠距商機帶動下，教育平板等出貨也維持相對高檔。

展望未來，仁寶表示，筆電需求仍強，訂單能見度已達今年上半年，第 1 季營運可望淡季不淡，但 2 月有春節假期影響工作天數，加上短期 CPU、面板、電源 IC 等零組件吃緊仍是出貨變數。

非個人電腦方面，仁寶也看好，平板、智慧裝置、穿戴裝置仍將成長，加上去年新增智慧手機業務、今年也將陸續出貨 5G 基地台等 AIoT 產品，全年非個人電腦業務仍將維持雙位數成長。

和碩 (4938-TW)

和碩 1 月營收達 824.19 億元，月減 41.15%、年減 13.84%，為近 11 個月新低，市場認為，和碩元月營收大幅衰退，是受傳統淡季、主要負責代工的蘋果 (APPL-US) iPhone 12 mini 銷量不如預期所致。

出貨方面，和碩 1 月筆電出貨 65-70 萬台，月減 2 成、但較去年同期成長約 15%，桌機主板出貨則達 55-60 萬台片，月減逾 1 成、但持平去年。

展望本季，和碩指出，第 1 季為傳統淡季，預期資訊、通訊、消費等三大產品線都將較去年第 4 季衰退，出貨方面，筆電因遠距商機、宅經濟動能延續，估首季出貨將達約 200 萬台，持平上季，桌機主板則在淡季影響下，出貨季減 25-30%。

法人指出，和碩去年第 4 季在遊戲機、IoT、穿戴式裝置等消費性電子產品需求延續，加上蘋果新機發表帶動下，墊高基期，隨著進入傳統淡季，2 月又有春節影響，估首季營運將呈現衰退，但下半年在 IoT、車用產品逐步放量下，營運動能可望逐步回溫。