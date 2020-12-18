銅價突破8000美元關卡 創2013年以來新高

銅價週五 (18 日) 突破每噸 8000 美元價位，主要包括美國刺激計畫談判進展以及中國經濟復甦，提振了需求前景，而且全球庫存已降至多年以來的低點。

倫敦金屬交易所 (LME) 期銅一度上漲 1.1%，至每噸 8007 美元，創 2013 年以來最高。其他金屬也普遍上漲，其中鋁漲 1.5%，鋅升 0.7%。

與此同時，美元跌至 2018 年 4 月以來最低，也幫助美元計價的大宗商品價格攀高。

盛寶銀行分析師 Ole Hansen 表示，銅就和其他幾乎所有商品一樣，價格都在走高，不過隨著投資者瘋狂搶進，勢必會見到修正，問題只在什麼時候出現。

銅價上漲同時，全球庫存正在減少。LME 的銅庫存 127725 噸，是 9 月以來最低，上海交易所 SHFE 的銅庫存為 82092 噸，創 2014 年以來新低，美國 COMEX 的銅庫存為 78084 噸，為 6 月以來最低。

若比較倫敦 3 個月期銅與現貨銅價相比，現貨折價 22.50 美元，這表示近期供應並不短缺。

值得注意的是，投機資金已明顯湧入。據經紀商 Marex Spectron 指出，至本週二，投機資金在 LME 期銅市場的淨多頭達到未平倉合約的 41%，這是 2017 年以來最高的比例。