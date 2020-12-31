〈中芯成熟製程獲准〉牽動晶圓代工與NOR Flash後市 有助緩解供給吃緊情況

中國晶圓代工廠中芯傳取得美國核准 28 奈米以下成熟製程許可，高通 (QCOM-US) 等美系客戶將能繼續向其投片，市場認為，中芯成熟製程解禁，將牽動 8 吋晶圓代工及 NOR Flash 市況，但目前市場產能仍吃緊，若未有新產能加入，NOR Flash 與晶圓代工供給吃緊情況可能持續存在。

中芯為中國最大、也是全球第五大晶圓代工廠，月產能約當 48 萬片 8 吋晶圓，市占率約 4.5%，目前製程主要集中在 28/40 及 65 奈米，營收比重超過 5 成。

受惠遠距需求及 AI、5G 等應用推升，今年第二季以來，8 吋晶圓代工市場供給轉緊，加上中芯遭美國政府擴大制裁，導致 8 吋晶圓代工產能供給吃緊情況更嚴峻，台晶圓代工廠在內第四季相繼漲價，另外記憶體與電源管理晶片等，價格也紛紛喊漲。

若中芯取得美國核准 28 奈米以下的成熟製程許可證屬實，將可解封部分先前受限的產能，也能順利出貨高通、博通等美系客戶，並增購新設備擴產，牽動整體 8 吋晶圓代工市況，市場認為，將有助緩解市場 8 吋產能一片難求的情況。

對於中芯遭美國政府制裁，聯電製程與其相近，是否受惠轉單，聯電先前也說，會盡力取得，但現有產能已吃緊，將先服務現有客戶。