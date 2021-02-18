15分充飽80%電量快實現了？Wedbush：QS似已取得重大技術突破

投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 發表研究報告，指出固態鋰電池研發大廠 QuantumScape (QS-US) 似乎已經取得了重大技術突破，可能會對整個電動車產業引發連鎖反應。

Daniel Ives 表示，QuantumScape 目前還需要完成量產測試，而 QuantumScape 的目標是在 2023 年或 2024 年開始量產固態電動車電池。

Daniel Ives 在研報中指出，QuantumScape 是下一代的電池技術公司，並已在電動車電池領域取得了突破性進展，考慮到固態電池背後的創新力量，例如在 15 分鐘即能內充飽 80% 電量，這就可能會改變整個電動車產業。

QuantumScape 曾於先前 2020 年 12 月上旬的一場線上會議中，向投資者展示了一款可在 15 分鐘內充飽 80% 電量的固態電池，而 QuantumScape 前期股東包括比爾蓋茲 (Bill Gate)、福斯汽車 (Volkswagen)、凱鵬華盈 (Kleiner Perkins) 等。

先前 QuantumScape 曾表示，這款固態電池不只能在 15 分鐘充飽 80% 電量，還可以提昇電動車 90% 續航力並降低製造成本，但預計搭載此電池的電動車，可能需等到 2025 年才能問世。

QuantumScape 鋰固態電池的內部秘密：

QuantumScape 的鋰固態電池，大小約只有一疊卡片大小，使用較少的體積容納與目前市面上電池相同的能量。該電池主要有兩層，包括陰極與固態陶瓷隔離膜，但並未放置人造陽極。充電時鋰會離開陰極，通過陶瓷隔離膜，沉積在隔離膜和一個電子接觸面之間，在電池內部形成鋰金屬陽極。

據 QuantumScape 資料顯示，該款電池只要 15 分鐘就可以充滿 80% 電力，在續航 300 英里或是更長程的距離上，電池壽命最久可長達 12 年，且該電池在 800 次循環充電後，仍不會有顯著的衰退。

值得留意的是，QuantumScape 的電池，與現在頂級的商用鋰離子電池組密度的兩倍，是特斯拉現在 Model 3 導入的電池組的四倍，產品相當具有競爭力。