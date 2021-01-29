我去年Q4 GDP上修至4.94%創10年半來單季新高 全年GDP達3年高點

主計總處今 (29) 日公布去年第四季經濟成長率 (GDP) 概估值為 4.94%，較 11 月預測數一口氣上修 1.66 個百分點，創 2011 年第二季以來新高，反映出口熱絡挹注，併計前 3 季 GDP 後，全年經濟成長率概估為 2.98%，上修 0.44 個百分點，較 2019 年高 0.02 個百分點，並創 3 年來高點。

主計總處指出，受惠新興科技應用和遠距商機熱度延續，加上傳產貨品需求回溫，第四季按美元計價商品出口年增 11.73%，其中占比最高的電子零組件大增 21.15%，資通與視聽產品增 18.91%，塑橡膠製品、機械、化學品及基本金屬製品則終止頹勢，分別轉為增 11.75%、4.49%、3.14% 和 2.32%。

進口方面，受出口引申需求擴張和消費品需求活絡影響，第四季按美元計價商品進口轉增 3.16%。

主計總處說明，由於國內外邊境管制，來台及出國人次仍近凍結，商品及服務輸出、入分別成長 5.65%、-2.77%，輸出和輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻 5.12 個百分點。

內需方面，受疫情衝擊，第四季概估國人在國外消費支出成長 - 93.41%，拉低民間消費成長率約 5 個百分點，不過，主計總處概估國人在國內消費成長 4.26%，併計國人在國內和國外後消費，民間消費成長 - 1.10%，已優於第三季成長 - 1.48%。

而資本形成上，由於半導體設備比較基數偏高，第四季新台幣計價資本設備進口年減 6.02%，估資本形成實質成長 - 1.40%，對經濟成長負貢獻 0.32 個百分點。

主計總處總計第 4 季國內需求成長 - 0.19%，對經濟成長負貢獻 0.18 個百分點。