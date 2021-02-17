致伸去年純益年減逾1成 每股賺4.3元

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (17) 日公告自結，受到匯損壓力，去年第 4 季稅後純益 3.67 億元，季減 52.52%、年減 39.04%，每股純益 0.82 元；去年全年純益 19.19 億元，年減 10.12%，每股純益 4.3 元。

致伸去年第 4 季營收 195.59 億元，季增 3.45%、年減 21.8%；營利率 4.09%，季減 0.65 個百分點、年增 0.36 個百分點。

致伸去年營收 682.41 億元，年減 15.38%；營利率 3.37%，年減 0.06 個百分點；稅後純益 19.19 億元，年減 10.12%，每股純益 4.3 元。

展望今年，致伸指出，從旗下三大產品線來看，居家辦公和電競相關介面裝置產品，將延續去年強勁動能；汽車電子相關感測相機模組，預期受惠美系電動車大廠拉貨動能強，業績有望倍數成長；聲學產品則持續增加高階產品比重並優化客戶組合，預期聲學產品獲利將優於去年。法人估，今年全年營收有望年增逾 10%。

致伸近期開始積極布局非手機市場，包括車用、IOT、智慧家庭等，自去年開始小量出貨，致伸表示，車隊管理、警察執法用相機模組等智慧物聯網產品、智慧門鎖與門鈴相關智慧家庭以及商業與工業用產品，將逐步貢獻營收，並成為下一波成長營運動能。