巨大1月營收65.71億元創歷年同期新高 年增38.38%

自行車整車廠巨大 (9921-TW) 今 (17) 日公布最新營收，全球銷售受惠疫情推升，1 月營收達 65.71 億元，創歷年同期新高，也是近 6 個月來新高，月增 14.24%，年增 38.38%，

巨大主管指出，全球自行車及電動自行車市場需求依舊強勁，巨大 1 月營收成長主要來自自有品牌銷售，其中捷安特美國及中國市場，以原幣計算，都較去年同期倍數成長，捷安特歐洲市場也成長超過 40%。

巨大 2020 年營收突破 700 億元，達 700.03 億元，年增 10.41%，創新高，前三季稅後純益 36.3 億元，已超越 2019 年全年，年增 32.4%，每股純益達 9.69 元。

自行車業者指出，由於全球市場對自行車與電動自行車需求力道強勁，供不應求情形使巨大庫存持續降低，各地通路至今維持低水位，市場旺盛需求至少可維持到第三季。

金屬鏈條大廠桂盟 (5306-TW) 受惠自行車鏈條需求持續暢旺，同時非自行車鏈事業銷售也恢復成長，1 月營收達 6.42 億元，創歷年同月新高，較上月 6.79 億元新高紀錄下滑 5.5%，仍較去年同期成長 54.26%，全年營收旺盛的態勢將持續到第三季。

桂盟也看好電動自行車鏈條的需求，估需求將在今年出現大幅成長。