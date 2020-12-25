致伸三度處分中國產線予蘋果歐洲營運公司 交易金額逾5億元

聲學元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (25) 日公告，擬處分子公司 Tymphany HK Limited 兩條產線設備給 Apple Operation Europe(蘋果歐洲營運公司)，交易金額約 1.2 億元(約新台幣 5.16 億元)，也是今年三度處分產線給蘋果歐洲營運公司。

致伸旗下子公司 Tymphany HK Limited 今年 2 月底處分 1 條產線設備給蘋果歐洲營運公司，交易金額人民幣 1.14 億元，8 月底處分第 2 條產線設備，交易額約人民幣 3760 萬元，此次則一次處分兩條產線，交易金額約人民幣 1.196 億元，三次總金額約人民幣 2.7 億元。

致伸今日也公告，子公司東莞迪芬尼電聲將處份三條產線設備給 Tymphany HK Ltd.，三條產線交易金額分別為人民幣 3760 萬元、1033 萬元與 1.0928 億元，總金額約人民幣 1.6 億元。

據了解，蘋果歐洲營運公司設立在愛爾蘭，提供蘋果在歐洲、中東與非洲子公司相關服務，此次致伸出售產線設備給蘋果，引起外界想像空間。

致伸近年開始積極布局非手機市場，包括車用、IOT、智慧家庭等，已有產品量產出貨，但仍是初期階段，預期 2022 年後將逐步發酵、展現效益，法人看好，非手機事業基期低，營收將有機會倍增，帶動整體營收上揚。