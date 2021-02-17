〈台股盤後〉金牛年開紅盤氣勢如虹 半導體族群領軍飆漲559點續創高

美股春節期間大漲帶動，台股今 (17) 日金牛年開紅盤氣勢如虹，直奔萬六關卡，由權王台積電飆漲近半根停板，領軍半導體族群全面強勢補漲，市場追價意願熱絡，在多頭氣盛下，台塑四寶與國泰金、富邦金等金融族群也跟進上攻，指數終場大漲 559.89 點，收在 16362.29 點，再寫收盤新高，成交值約 4131.8 億元。

由於春節休市期間，國際股市普遍大漲，台積電、聯電、日月光投控 ADR 也接連走強，帶動台股半導體族群表現。

台積電股價跳空開高，早盤一度衝上今日最高點 668 元，終場上漲 4.9%，收在 663 元，一掃春節前夕頹靡走勢；聯發科開盤衝至千元大關，躍升千金股，最高站上 1010 元，改寫新高，上漲 3.15%，收在 980 元；台達電也飆漲 6.77%，收在 299.5 元；鴻海表現相對平淡，小漲 0.44%，收 114 元。

台積電大漲也領軍晶圓代工族群強彈，聯電大漲 8.88%，茂矽漲幅超過 3%。封測廠由龍頭廠日月光投控開盤隨即攻上漲停價 116 元鎖死，超豐、菱生同步亮燈，華泰大漲超過 5%。

IC 設計族群開紅盤氣焰旺盛，續成為多頭焦點，多檔個股接力亮燈漲停，包括旺玖、驊訊、松翰、金麗科、亞信、力旺、安國、佑華、晶豪科、凱鈺、聯詠。

環球晶成功收購世創，取得過半股權，受利多消息激勵，開盤不久隨即直奔漲停價 697 元鎖死，台勝科也跟進漲停，合晶漲逾半根停板，環球晶母公司中美晶也有超過 4% 的漲幅。

除半導體族群強漲外，台塑四寶也同聲慶賀，台塑大漲 7%，台化、台塑化漲幅逾 4%，南亞也上漲 2%。金融股同樣一片紅通通，富邦金漲幅超過 4%，國票金、永豐金、國泰金均上漲逾 3%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，大盤目前並非僅止於資金行情，主要仍回歸基本面，隨著經濟持續復甦，半導體強勢格局短期內不變，且指數帶量創高，有機會持續震盪走高，其中又以電子族群有機會續強。

