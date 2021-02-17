半導體族群補漲 台股牛年開紅盤狂犇漲559點 收16362點改寫新高

過年期間，國際股市表現強勁，帶動台股牛年開紅盤噴漲逾 500 點，台積電、聯電今 (17) 日展開補漲走勢，半導體族群表現亮眼，日月光投控、聯詠、環球晶等全數亮燈漲停，終場加權指數上漲 559.89 點或 3.54%，收在 16362.29 點，盤中最高達 16406.78 點，雙雙改寫歷史新高，成交值也衝上 4131.77 億元。

台積電 ADR 創新高，於台股過年休市期間累計上漲逾 9%，今日發動補漲，盤中漲逾半根停板，一度來到 668 元，終場漲 4.9%，收 663 元，並未超越 1 月 21 日所創的高點，但單日市值大增 8038 億元，重返 17 兆元之上，貢獻大盤約 300 點。

聯電 ADR 同步創高，在台股封關期間漲幅高達 13%，今日現貨大漲逾 8%，盤中最高來到 58 元，終場收 57.6 元，漲幅逾 8%；聯發科早盤獲大量買盤進駐，強勢衝破千元大關，一度達 1010 元，躍居台股八千金，但盤中漲勢收斂，收 980 元，仍締造新高紀錄。

半導體族群買氣強強滾，封測龍頭日月光投控受惠封裝產能供不應求，銷售單價也上漲，早盤股價即以漲停開出，達 116 元；環球晶取得世創 56.92% 股權，達最低收購門檻，同時宣布延長公開收購期間至 3 月 1 日止，今日股價亮燈漲停，達 697 元。此外，IC 設計股聯詠與被動元件廠華新科同步攻上漲停價，分別收 526 元、259 元。

美國遭受冬季風暴襲擊，帶動 WTI 及 Brent 原油期貨價走高，塑化族群挾油價上漲利多，獲得資金點火，龍頭股台塑領漲，終場勁揚逾 7%，收 96.2 元，南亞及台化也有 2-4% 的漲幅，下游塑化股如華夏、台聚、亞聚、聯成等，漲勢均相當強勁。整體上市塑膠類股指數終場大漲 4.5%。

貨櫃三雄獲得買盤青睞，陽明股價直奔漲停，收 23.65 元；長榮盤中漲勢逐漸放大，漲幅近 9%，收 36.7 元；萬海也有近半根漲停板，收 43.9 元。散裝航運股四維航、新興、中櫃、裕民等，均上漲約 2-4%。