隔離就理賠10萬元 防疫保單瘋搶到喊卡？台產：不會停售

近日台灣再現本土確診案例，疫情有擴大跡象，也讓防疫保單熱銷，其中台灣產險 (2832-TW) 是所有防疫保單中唯一一家只要「隔離」就理賠，最高補償金 10 萬元，傳出被搶買到可能在 1 月底就要停售，對此，台產發言人黃志傑表示，目前尚無停售規劃，不過內部正在研議調整保單內容。而金管會也提醒民眾不可利用保單獲利。

2020 年新冠肺炎疫情爆發之後，多家保險公司陸續推出防疫保單，這些防疫保單大多是確診才理賠，但是台灣產物保險公司去年 12 月 22 日推出的防疫保單卻不用確診、只要隔離就理賠。

在台產的保單宣傳中明確寫著『市場上唯一針對法定傳染病居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫五項處置措施就定額給付「隔離或檢疫補償保險金」的防疫保險商品』，最高補償金達新台幣 10 萬元，但一年保費只要 500 元。

不過，若被保險人違反政府防疫相關規定，例如被明知卻前往衛福部疾管署發布為國際旅遊疫情建議等級表第 3 級地區，則不予理賠。

而隨著近來因為近期衛福部桃園醫院爆發群聚感染案例，也讓該防疫保單聲量大增，甚至因此傳出月底恐將停售的傳言，對此，黃志傑表示，目前尚無停售規劃，不過隨著保單熱銷，內部正研議調整該張保單商品內容，若最後決議要調整保單內容，將依規定報請金管會同意。

至於台產此一防疫保單引爆民眾搶購，是否擔心民眾投保後，故意到桃園等高風險地區然後被隔離索取理賠，進而引發保單的道德風險，金管會表示，保單設計時就要做風險控管，包括銷售量等，且保單條款也都會有除外責任條款，應避免犯罪、故意行為，不可以用保單來獲利。

據金管會統計，從去年 3 月疫情爆發後，陸續有產險公司將防疫保單送金管會備查，截至今天為止，共有 14 家產險公司推出 32 張防疫保單，共承保 14 萬 8745 件，新契約保費收入 7152 萬元。