和碩與印度Tamil Nadu邦完成簽署MOU 印度廠估招募1.4萬名員工

代工大廠和碩 (4938-TW) 印度布局加速，根據印度媒體報導，和碩與 Tata Electronics 等其他廠商，在當地時間周二 (16 日) 已與泰米爾納德邦 (Tamil Nadu) 政府完成簽署 MOU(合作備忘錄)，確定首座印度廠將設在清奈近郊 Mahindra World City 經濟特區，並預計招募 1.4 萬名員工，用於組裝蘋果 (AAPL-US) 手機。

印度媒體指出，泰米爾那都邦 (Tamil Nadu) 政府周二完成 28 份合作備忘錄簽署，包含和碩、Tata Electronics 等，累計投資約 2805.3 億盧比，可望提供 68775 個就業機會，其中，和碩投資約 110 億盧比，預計招募 14079 名員工。

和碩去年年中才宣布將在印度設立子公司計畫，不到半年時間，去年 11 月就宣布斥資 1.5 億美元 (約新台幣 42.77 億元) 赴印度設廠，投資金額也約等同 110 億盧比。

不過去年底同業緯創 (3231-TW) 印度廠發生暴動，外界關注和碩印度布局進度，對此，和碩董事長童子賢當時回應，和碩設廠計畫不變，整體區域製造趨勢不變，根據規劃，印度廠最快將在今年下半年投產。

不只和碩，鴻海 (2317-TW)、緯創已經分別在清奈、班加羅爾等印度南方城市設有據點，另外，包含諾基亞、三星、戴爾 (DELL-US)、惠普 (HP-US) 等國際大廠近年也陸續進駐印度南部城市設立製造據點，印度當局就設定 2025 年要達到全球 25% 電子產品由印度製造出口的目標。