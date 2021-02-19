北富銀兒童帳戶數每年平均成長逾4.5% 平均已存近41萬元

春節過後，孩子領了滿滿的壓歲錢紅包，隨著開學季即將到來，父母為孩子開立專屬的兒童帳戶，養成孩子「設定目標、自律儲蓄」的習慣日漸流行，根據北富銀統計，近三年的小富翁帳戶數，平均每年有超過 4.5% 的成長，而每位兒童帳戶的平均資產接近新台幣 41 萬元。。

愈來愈多父母懂得運用銀行資源做兒童理財教育，趁著孩子新春拿到紅包之後，赴銀行開立兒童帳戶，及早啟動理財計畫，截至今年 1/15，北富銀的兒童帳戶「小富翁帳戶」數已邁向 26.5 萬戶。

根據北富銀觀察，2 月通常為小富翁帳戶的開戶尖峰，以 2020 年為例，2 月的小富翁帳戶新開戶數為 1 月的二倍以上；此外，8~9 月為小富翁帳戶另一個開戶旺季，推估適逢暑假青少年打工、小朋友幫忙做家事賺外快的熱門時段，父母鼓勵孩子開立帳戶，將勞務所得存起來。

兒童帳戶除了是父母進行理財教育的好幫手，也是父母為孩子累積人生第一桶金的最佳輔具。根據北富銀分析，2020 年有超過一成的小富翁帳戶有投資理財、投保保險的行動。

其中，受到責任準備金利率調整導致保單條件改變的影響，2020 年小富翁帳戶新申購保險人數較前一年減少，但是基金受惠全球新冠肺炎疫情帶來的跌深反彈契機，2020 年新申購定期定額基金人數較前一年成長逾 48%。至今年 1/15 為止，每位小富翁的平均資產接近新台幣 41 萬元。

北富銀積極搶攻兒童理財商機，除了小富翁帳戶，北富銀的「富邦行動銀行 APP」中還提供祭帳功能的「邦你記」、目標儲蓄的「邦你存」與互動式零用錢獎勵的「e 家付」等多項親子理財功能，可幫助父母將理財教育融合於生活中。

