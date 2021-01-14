高盛：寒流來了 柴油發電需求將在短期推升油價

儘管全球疫情嚴竣，油價近期仍然看漲，高盛團隊尤其樂觀，因為他們發現有了新的短期石油需求來源，可能造成油價近幾周繼續上漲，那就是寒冷的氣候。

高盛分析師 Damien Courvalin 表示，由於寒冷的天氣促使柴油用於發電，未來幾周全球石油需求將至少增加每日 100 萬桶。

高盛參考 2017 年寒冬的先例做出這一估算，模型顯示，亞歐洲近日的寒冬，使石油需求增加每日 100 萬桶，甚至還可能達到 150 萬桶。

高盛分析師 Damien Courvalin 指出，由於液化天然氣供應不足，亞洲和歐洲的寒冷氣溫，導致當地天然氣價格飆升，柴油因此成為替代選擇。

Courvalin 稱，這一需求是短暫的，但是有達到每日 150 萬桶的可能性。

高盛指出，如果這一需求能夠持續到 2 月或 3 月，有望進一步提振油價，因為到時候沙烏地阿拉伯還要減產每日 100 萬桶。

這也使高盛看好油價在未來幾個月續漲，並於 7 月來到每桶 65 美元價位。

(圖表取自 Zero Hedge)

儘管高盛的觀點一度反映在油價上，不過由於 OPEC 祕書長 Barkindo 警告，原油庫存居高不下仍然是「市場失衡的關鍵問題」，而使得油價周三盤中下挫。布蘭特原油期貨價格下跌至每桶 56.06 美元。