國際油價過去一周漲逾5% 分析師警告：正在冒泡

受惠於減產計劃、新冠肺炎疫苗推展以及美國紓困援助等利多因素，國際油價 12 日收漲逾 2%，站上 13 個月新高。不過分析師警告，油價可能已經在「冒泡泡」。

倫敦布蘭特 4 月原油期貨 12 日漲 2.1% 至每桶 62.43 美元，盤中一度衝上 62.83 美元的一年多來高點：過去一周累計漲 5.2%。

西德州中級原油 3 月期貨也漲 2.1% 至每桶 59.47 美元，創下 2020 年 1 月以來的最高水平，也是一年多來首度進逼 60 美元關卡。

國際油價今年以來已上漲 23%，技術指標也顯示行情即將回檔，市場分析師憂心油價可能漲過頭。

KPMG 全球與美國能源部門主管馬約爾 (Regina Mayor) 指出，國際油價已在「冒泡泡」，西德州中級原油交割價恐無法站上 58 美元太久。

荷蘭銀行 (ABN Amro) 資深能源經濟學家范克里夫也認為，根據基本面分析，油價進一步上漲的論據偏弱，若再走高，漲勢恐難以延續。

這波推升油價強漲的主因在，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的減產措施，成功縮減全球的超額庫存；中國、印度的實際需求也出現明顯改善，加上疫苗接種量增加，人們開始外出，市場預期油市需求還會增加，進而支撐油價。

但馬約爾認為，這些因素僅能支撐西德州中級原油在 50 美元左右，而非接近 60 美元。