高盛：疫情阻礙近期需求 但油價仍有望今年上漲21%

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，在疫情的衝擊下，國際油價走勢震盪。高盛 (Goldman Sachs) 在一份報告中表示，展望 2021 年，儘管新冠肺炎確診病例數仍在持續增加，近期燃料需求將走會弱，但到今年年底，布蘭特原油價格有望升至每桶 65 美元。若以週二收盤價計算，則油價在今年有再上漲 21% 的潛在空間。

布蘭特原油在週三的交易中上漲了 1%，將其連續兩日上漲的幅度擴大到了 7%。最初油價的反彈受惠於沙烏地阿拉伯出乎意料額外的減產行動，該國將在 2 月和 3 月期間每日減少 100 萬桶的石油產量。

高盛表示，由於封鎖措施和飛機需求穩健，全球石油需求在 12 月份超出預期，此外，石油減產也令市場感到意外。

高盛在報告中稱，在石油減產和預期市場供需將在第二季趨緊的前景下，未來幾週油價有望得到支撐，但沙烏地阿拉伯的決定，反映出防疫封鎖的措施，已經造成市場需求出現減弱的跡象。

此外，高盛也認為，隨著天氣回溫和疫苗普及，需求將在 3 月份開始反彈，屆時供給面要提高產量還需要時間，預計 4 月到 7 月期間，每天會有 130 萬桶的原油短缺，供不應求的狀況有機會在未來幾週內支持油價上揚。

PVM Oil Associates 的 Stephen Brennock 也表示，原油價格在上半年漲勢應該會受到限制。他預計隨著全球疫苗接種普及後，原油供給狀況將逐漸緊繃，為原油價格回升奠定基礎。