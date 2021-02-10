GameStop仍經歷巨大波動 股價已不到50美元

Reddit 平台的散戶大軍繼成功逼退做空 GameStop 的投資機構後，近期散戶資金狂潮有所銳減，空頭回補動能減弱，散戶紛紛獲利了結之際，週二 (9 日) GameStop 股價已從一月底高點 483 美元 降至 50 美元以下。

GameStop (GME-US) 週二下跌 20%，暫報每股 47.81 美元，上週跌幅達 80%，創下史上最差單周表現。GameStop 在 1 月 28 日創下歷史新高，達到每股 483 美元。

S3 Partners 數據顯示，上週五 GameStop 空頭倉為從兩周前的逾 130% 降至約 50%。因此，大多數空頭部位已被回補，賣空者也未持續逼空。隨著 Reddit 動能放緩，本周 GameStop 成交量也大幅下滑。

其他投機活動加劇的散戶追捧股也都在平倉。AMC 娛樂 (AMC-US) 繼上周下跌 48% 後，本週下跌 20%。Koss (KOSS-US) 股價本週跌 11%，前一週下跌 68%。

GameStop 逼空大戰似乎已平息讓華爾街鬆了口氣，早前人們擔心，這可能會蔓延到市場的其他領域，對投資者信心產生更負面的影響。

景順首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示：「我們知道財務狀況是有利的，投資者變得更加熱情，但這並不意味著股市處於投機泡沫之中。」