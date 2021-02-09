〈美股早盤〉衝高後喘口氣 美股小幅低開 道瓊挫百點

美股在昨日登上新高後稍作喘息，道瓊工業指數周二 (9 日) 開盤跌近百點或 0.3%，那斯達克指數跌 0.1％，標普 500 指數跌 0.3％，費半跌 0.1％。市場仍持續關注拜登 1.9 兆美元紓困案的進展。

有分析指出，在市場押注美國 1.9 兆美元紓困計劃，並預期疫苗接種帶動經濟復甦之際，市場風險情緒降溫屬於正常調整。

美股三大指數周一均刷歷史新高，道瓊和標普 500 指數已連續 6 個交易日上漲，過去 6 個交易日當中，那斯達克指數有 5 個交易日收漲。

強勁的企業財報和政策支持為帶動股市近期走高的主要因素。美國銀行分析指出，截至目前已有超過四分之三的標普 500 指數企業公布財報，其中 66% 的企業營收及獲利均優於預期。

另一方面，市場仍在密切關注紓困案情勢。眾議院民主黨人周一公布紓困方案細節，其中包含在不調整門檻情況下，向每人提供 1400 美元現金支票，以及將每周 400 美元額外失業補助發放時程，延後實施至 8 月 29 日等。眾議院各個委員會將在本周針對法案細節進行逐條審議。

在交易員權衡紓困案前景之際，美元和美債殖利率雙雙走跌，金價連續第 3 天上漲，反彈至近 1850 美元。

截至台北時間周二 (9 日)22 時許：

道瓊指數下跌 95.99 點或 - 0.31%，暫報 31289.77 點

那斯達克下跌 10.27 點或 - 0.07%，暫報 13977.37 點

標普 500 指數下跌 9.69 點或 - 0.25%，暫報 3905.90 點

費半下跌 2.59 點或 - 0.08%，暫報 3075.89 點

台積電 ADR 上漲 1.05% 至每股 133.94 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.152%

紐約輕原油下跌 0.67% 至每桶 57.58 美元

布蘭特原油下跌 0.38% 至每桶 60.33 美元

黃金上漲 0.49% 至每盎司 1843.10 美元

美元指數下跌 0.30% 至 90.65 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

杜邦 (DD-US) 早盤下跌 4.32％，至 73.10 美元。

杜邦公布第 4 財銷售額年增 1% 至 53 億美元，淨利報 2.22 億美元，調整後 EPS 報 95 美分，優於華爾街預期。

杜邦預計，今年第 1 季調整後 EPS 將落在 75 美分至 77 美分區間，銷售額介於 37.5 億美元至 38.5 億美元。

高通 (QCOM-US) 早盤下跌 0.28％，至 146.97 美元。

高通周二 (9 日) 發表第 4 代 5G 數據機晶片 Snapdragon X65，擁有每秒高達萬兆位元的連網能力，並支援最新 5G 規格，預計將帶來更加優良的智慧手機體驗。

百度 (BIDU-US) 早盤上漲 2.62％，至 283.83 美元。

百度宣布自家自動駕駛平台 Maas(Mobility as a Service) 將在農曆新年活動中首次亮相，在廣州黃浦區的新年活動上，預計將開放 5 種自駕車型為市民服務。

Maas 平台能集結各式自動駕駛載客服務，為用戶推薦適合的出行方式，市民可透過百度地圖、Apollo Go 應用程式提前預約自駕汽車。

每日關鍵經濟數據：

美國 1 月 NFIB 小企業信心指數報 95，預期 96.5，前值 95.9

(圖：Investing.com)

台北時間晚間 23:00 將公布美國 12 月 JOLTS 職位空缺數，預期 645 萬，前值 652.7 萬

華爾街分析：

皇家倫敦資產管理公司 (Royal London Asset Management) 多重資產負責人 Trevor Greetham 表示，V 恐慌指數小幅下跌為波動性較低的徵兆，波動性通常伴隨著牛市到來而下跌。

Crossmark Global Investments 首席市場策略師 Victoria Fernandez 表示，財報強勁加上疫情和疫苗接種數據的改善，為推動股市走高的兩大因素，還有上周的非農就業報告。考慮到這些趨勢，他認為除非環境發生重大變化，否則不會導致股市顯著回落。