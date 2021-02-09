美疫情降溫 上週確診病例數和住院人數創最大降幅

鉅亨網編譯凌郁涵 2021年2月9號15點10分

數據顯示，美國上週報告的新冠肺炎 (COVID-19) 新增病例數下滑 25% 至約 82.5 萬人，創下自疫情爆發以來的最大跌幅。不過，仍有衛生官員警告表示，他們擔心變種病毒很可能減緩或逆轉此一正向的進展。

報告分析顯示，如今美國新增病例數已經連續四個星期下跌，並跌至 11 月初以來的最低數值。其中，跌幅最大的是加州，截至 2 月 7 日當週，新增病例數減少了 48%。只有奧勒岡、波多黎各，阿肯色和佛蒙特州的新增病例數有所增加。

研究人員表示，目前至少有 3 種新的變種病毒在美國流行，包括英國變種 B.1.1.7，其傳染性較原來的高初 30% 至 40%。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 主任 Rochelle Walensky 表示，要大家保持警惕，變種病毒持續擴散仍然是一個令人擔憂的問題，並且帶來威脅，有可能會扭轉盡其所看到的正向趨勢。

根據路透社針對疫情的分析數據顯示，上週美國新冠肺炎住院人數下跌了 15%，降至 88,000 人，也創下了疫情爆發以來的新高跌幅，並創下去年 11 月底以來最低的平均住院人數。

在上週，美國因疫情死亡人數減少 2.5%，至 22,193 人。排除印第安納州延遲報告的死亡人數，美國上週死亡病例數下降了 9.5%。目前，美國累計近 46.4 萬 人死於新冠肺炎，相當於每 704 名公民中就有 1 人死亡。