〈台積電董事會〉去年Q4配息2.5元 預計6/17除息 全年共配10元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日召開董事會，通過去年第四季配發現金股利 2.5 元，將於 6 月 17 日除息；台積電去年全年共配息 10 元，配息率約 5 成。

台積電董事會通過去年第四季配息 2.5 元，配息基準日訂定為 6 月 23 日，除息交易日為 6 月 17 日，將於 7 月 15 日發放現金股利。而台積電 ADR 除息交易日也同樣在 6 月 17 日，與普通股一致，配息基準日則訂為 6 月 18 日。

台積電去年每季均配息 2.5 元，全年共配發現金股利 10 元，優於 2019 年的 9.5 元。台積電先前也強調，未來每季配息持穩，至少會配發 2.5 元。

台積電去年第四季單季稅後純益 1427.7 億元，季增 4%，年增 23%，每股純益 5.51 元，純益與 EPS 續寫新高；全年稅後純益 5178.85 億元，年增 50%，每股純益 19.97 元。

台積電預估今年晶圓代工產值將成長 10%，台積電美元營收將成長 14-16%，優於產業平均，且未來 5 年內，每年美元營收年複合成長率 (CACG) 將達 10-15%，意即將連續 16 年創新高。