〈仁寶展望〉筆電出貨動能續強 全年可望連兩年坐上兆元企業

代工大廠仁寶 (2324-TW) 去年在遠距商機帶動下，全年營收首度突破兆元大關，展望今年，仁寶表示，筆電動能延續，訂單已看到今年上半年，全年出貨預期將再優於去年，突破 5000 萬台，年增 7-9%，非個人電腦方面，也可望保持雙位數成長，以此推估，仁寶今年將續坐穩兆元企業地位。

仁寶表示，在遠距商機帶動下，筆電需求已從去年下半年延續至今年上半年，雖然上游 CPU、面板、電源 IC 等零組件仍吃緊，但仁寶從去年就開始積極備料，維持出貨穩定，也推升去年筆電出貨衝上 4780 萬台，年增近 1 成。

展望今年，仁寶指出，因應遠距教學需求，品牌客戶陸續推出 Chromebook 新品，仁寶也調整接單策略，擴大 Chromebook 組裝代工，也讓過去 Chromebook 出貨占比不到 10%，到去年已提升至近 2 成，今年預期將突破 2 成。

研調機構集邦 (TrendForce) 日前也預估，今年 Chromebook 出貨量將突破 4000 萬台、年增 37%，出貨占比更可望進一步攀上 18.5%、年增 3.7 個百分點，全年筆電出貨則可望達 2.17 億台、年增 8.6%。

非個人電腦方面，仁寶也看好，平板、智慧裝置、穿戴裝置仍將成長，加上去年新增智慧手機業務、今年也將陸續出貨 5G 基地台等 AIoT 產品，全年非個人電腦業務仍將維持雙位數成長。