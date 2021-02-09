矽力1月營收14.55億元 年增74% 連六個月創新高

PMIC 廠矽力 - KY(6415-TW) 今 (9) 日公布 1 月營收 14.55 億元，月增 1.61%，年增 74.32%；受惠消費性電子需求淡季不淡，加上新產品逐步發酵，矽力自去年 8 月起營收接連創高，今年 1 月已連六個月創新高。

矽力指出，受惠各類終端產品需求持續上升，加上公司在產品佈局更加完整，帶動整體電源管理晶片出貨較去年大幅成長，營收增幅也優於去年同期。

展望今年，矽力看好，包括車用、伺服器與 5G 基地台，其中，車用新品包括電源、訊號處理器、電動車充電站與感測器等，預計第一季末小量出貨，第二季正式放量，由於是首年切入，估貢獻今年營收約 3-5%。

矽力伺服器營收約 5-10%，去年受惠 SSD 滲透率超乎預期，帶動相關業績強勁成長，今年下半年隨著切入新的伺服器主機版專案開始出貨，相關業績將持續增長。

5G 基地台方面，由於客戶去年第四季進入新舊版本交替期，拉貨力道明顯趨緩，不過，陳偉認為，矽力 5G 基地台目前已通過第三個客戶認證，且因導入晶片數量將 2019 年倍增，隨著新增客戶、新品發酵，最快今年上半年 5G 基地台業績就可回升。

此外，由於現今 8 吋產能吃緊，矽力也可望跟著整體市場上調價格，將成本轉嫁給客戶，維持獲利表現。