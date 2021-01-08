〈焦點股〉台股七千金掀比價效應 矽力-KY盤中亮燈漲停緊追股王

台股出現七千金榮景，今 (8) 日在資金比價效應拉抬下，矽力 - KY 股價直奔漲停 2565 元緊追股王，信驊、祥碩、譜瑞 - KY 盤中也大漲逾半根停板，IC 設計族群成為多頭指標，聯發科大漲逾 4%，站穩 800 元大關並續創新高，法人看好後續走勢有機會躋身千金俱樂部。

聯發科 (2454-TW) 與高通近期在手機晶片市場激烈廝殺，外媒指出，華為與榮耀分家後，新榮耀將在 1 月 12 日推出首款新機，命名為 V40 系列，處理器將搭載聯發科天璣 1000+ 系列。

聯發科今日吸引買盤青睞，股價一度大漲逾 5%，衝上 844 元歷史新高，市值攀升至約 1.34 兆元，緊追鴻海 (2317-TW) 的 1.47 兆元，外資樂觀看待聯發科營運，重申「買進」評級，並調升目標價，最高喊到 964 元。

股王大立光 (3008-TW) 法說會釋出首季展望保守的訊號，拖累股價走軟，一度跌破 3000 元大關，最低來到 2965 元，反觀股后矽力 - KY(6415-TW) 買氣強強滾，今日強勢攻上漲停板，來到 2565 元，不斷拉近與股王的差距。

受惠消費型電子復甦力道強勁，矽力相關電源管理晶片出貨暢旺，累計去年前 11 月營收達 124.92 億元，年增 29.99%，法人估，矽力第四季營收將季增 10-15%，達全年營收最高峰。矽力持續看好今年車用、伺服器與 5G 基地台將持續成長，車用新品包括電源、訊號處理器、電動車充電站等，預計第二季正式放量。

資金行情發燒，高價股再度掀起比價效應，信驊 (5274-TW)、祥碩 (5269-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 三檔 IC 設計股均強勢上漲逾半根停板，最高分別來到 2140、1880、1270 元；新科千金股亞德客 - KY(1590-TW) 今日則在平盤附近整理，旭隼 (6409-TW) 盤中震盪下跌近 2%。