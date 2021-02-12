〈年終放大術〉新台幣優存利率1%起跳 替資金尋覓短期停泊港

領到年終、紅包如果對理財仍毫無頭緒，或許可以考慮銀行的新台幣優存方案，目前包括渣打、王道等都有相關方案，活存年息 1% 起跳，優於銀行牌告利率，替資金暫時尋覓停泊處。

為降低疫情衝擊，我中央銀行去年第 1 季決議降息 1 碼，新台幣牌告利率也應聲下滑跌破 1 字頭，存款戶的利息也跟著縮水，但仍有部分銀行逆勢推出優存方案，存款年息 1% 起跳。

渣打銀行指出，近期新台幣強勢表現，讓新台幣優存詢問度熱度大增，而銀行推出的新台幣優利活存，不僅享有比牌告利率還告的存款年息，更能隨時提領，讓資金保有運用彈性。

渣打銀行近期推出的新台幣「活利犇放」優利活存專案，活存帳戶新增資金到達指定門檻，並符合專案活動條件，活存利率最高可加碼至 1.0%。

渣打銀行表示，即日起到 4 月 20 日止，存戶在活動期間完成登錄，當月新增資金滿新台幣 100 萬元，可享優惠年利率加碼至 0.6%；如果新增資金滿新台幣 200 萬元，存款年利率可加碼至 0.8%。

此外，渣打優先理財合格貴賓戶，可享加碼年利率 0.1%，活動期間全新加入渣打優先理財，再享額外加碼年利率 0.1%，總計優惠年利率最高有機會加碼至 1.0%。

王道銀行的三段式新台幣階梯活儲專案，存款金額在新台幣 500 萬元以內，可享 6 個月活儲年息最高 1%；而兩段式階梯式的六個月期定存專案，固定優惠年息最高 1%。

另外，兩年期新台幣兩段式階梯定存專案，固定優惠年利率最高 1.1%，兩專案單筆定存額度上限都高達 2 億。

渣打銀行表示，隨著各國啟動疫苗施打，預期全球經濟將在今年迎向強勁反彈，但短期仍免不了震盪波動，而新台幣優利存款提供穩健收益，相對適合謹慎保守型的投資人。