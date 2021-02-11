〈春節宅在家〉追劇族看過來 影音平台綁對信用卡最高回饋50%

過年長假，除了外出走春，但今 (2021) 年因為疫情影響，許多景點都有人流管控，宅在家追劇也成了不少人的首選，其中，Netflix 等影音平台若綁對信用卡，最高享 50% 現金回饋，次高為 20%。

凱基魔 FUN 卡誠意十足的線上線下影音雙重高回饋，不論是在線上影音平台消費，還是到電影院支持國片，都可享有最高 50% 回饋，高額回饋引起鄉民熱烈討論，其中線上影音平台部分，只要當期新增指定消費滿 3000 元，之後於 YouTube、Netflix、KKBOX、Spotify、KKTV 等線上影音平台消費，可享最高 50% 現金點回饋。

不過，影音平台的回饋上限為每月 150 點現金點，連鎖影城單日回饋上限為 250 點、每月上限 500 點。

舉例來說，鉅小亨帶著魔 FUN 卡當期帳單指定消費滿 3000 元後，即享有指定線上影音及連鎖影城消費額 50% 的回饋優惠，若鉅小亨在線上影音平台消費 300 元，可拿到當期最高 150 現金點回饋；若又到威秀影城看電影，刷滿 500 元可獲得單日回饋最高 250 點，而當期連鎖影城消費最高可享 500 現金點，相當於每月有 1000 元的額度可以看半價電影，因此魔 FUN 卡被網友封為「電影神卡」。

玉山 U Bear 卡剛推出時，是提供電影院的回饋，但順應疫情，民眾改變消費習慣，U Bear 卡也跟著改版為影音娛樂平台 20% 回饋，反而意外地成為休閒娛樂的好用卡之一，只要使用 U Bear 卡在 Nintendo、PlayStation、Netflix、Spotify 這四個指定平台消費，就有 20% 的現金回饋，每月回饋上限 200 元，且當期帳單就折抵超有感。

值得留意的是，凱基魔 FUN 卡雖然最高回饋 50%，但因為上限門檻較低、只有 150 點現金點，Netflix 最高等級的四人共享方案每月要價 390 元，已經超出此卡每月最高消費上限，換算下來回饋僅 38.4%，凱基魔 FUN 卡要在其他方案使用便無此問題；而 Netflix 反而是綁玉山 U Bear 卡最划算，等同每月只花 312 元給最多 4 人使用。

而中國信託英雄聯盟聯名卡提供串流影音、食物外送、叫車服務、娛樂等指定通路 10% 現金回饋，其中，串流影音包含 Netflix、Apple TV、CATCHPLAY、LINE TV 等，都有 10% 現金回饋，但回饋上限為 300 元，等於每月最高刷到 3000 元回饋就封頂了，其中因為有與比較少支援的通路如 Apple TV 合作，想看 Apple TV 綁中國信託英雄聯盟聯名卡就對了。

另外，今年多張信用卡取消對愛奇藝的高回饋，例如不再是「永豐大戶卡」及「國泰世華 KOKO COMBO icash 卡」的高回饋指定通路，若是愛奇藝的愛好者，還是有「偷吃步」的作法，就是挑選網購或一般消費高回饋信用卡，目前推薦刷的有玉山 U Bear 卡的 3.8%、華南 i 網購生活卡綁定 SnY 華南數位帳戶自動扣繳的 3%，以及富邦 J Points 卡國內一般消費 3% LINE Points 無上限回饋，還是能享有一些不無小補的優惠。