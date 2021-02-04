疫苗問市金價黯淡 瑞銀：上半年頂多反彈至1900美元

隨著疫苗研發出現新進展，加上資金轉進白銀，使得金價略顯黯淡，瑞銀表示，在金價急漲期間，一度攻上 1950 美元後反轉下挫，目前在 1850 到 1860 美元附近整理，預期上半年頂多反彈至 1900 美元後，可能繼續拉回整理。

瑞銀指出，金價走勢取決於美國實際利率、美元趨勢與市場不確定等三大因素，利率部分，美國實質利率研判在第 1 季觸底後緩步回升，而這可能讓金價出現拉回壓力，但美元偏弱整理則對金價形成另一種支撐。

瑞銀表示，當全球開展大規模接種疫苗後，具備避險功能的黃金需求也將隨之下滑，預期金價可能在上半年反彈至 1900 美元，年底前再緩步拉回整理，每盎司可能降至 1800 美元。

瑞銀認為，從技術性角度來說，金價可能上漲空間不大，但從整體資產配置組合來看，黃金配置仍具備分散風險的作用。

至於近期異軍突起的白銀，從上月 27 日起短短 4 天內暴漲近 2 成，白銀交易所交易基金 (ETF) 單日需求急升至 3500 萬盎司，而基於價格波動率上升，芝加哥商品交易所 (CME) 昨天起上調白銀期貨保證金從 1.4 萬美元增加至 1.65 萬美元，導致銀價回落 1 成，失守 27 美元關卡。

瑞銀認為，在投機性買盤拉抬下，很可能帶動白銀價格大漲，短期內可望再次突破 30 美元，但因市場需求小、規模不大，預期銀價衝上 30 美元後可能很快就會陷入拉回整理。

展望後市，瑞銀微幅上調 6 月目標價格，從原來的 29 美元升至 30 美元，但銀價在年中後將逐步下滑，預估年底時可能降至 28 美元左右。