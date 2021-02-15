〈潛力股〉超微市占擴大+伺服器新客戶加入 華擎營運喊衝

板卡廠華擎 (3515-TW) 在遠距商機、宅經濟發酵下，主板、顯卡需求維持高檔，但受零組件缺料影響，去年第 4 季營收滑落，展望今年，隨著超微 (AMD-US) 新品陸續推出上市、市占擴大，零組件吃緊狀況逐步緩解，加上伺服器新客戶放量出貨，今年營運喊衝。

華擎去年高階主板需求強勁，今年年初美國消費性電子展 (CES) 上，英特爾 (INTC-US)、超微更進一步推出新款 CPU，帶動新一波換機潮，其中，近年超微在全球 CPU 市占率節節攀升，華擎為超微主力供應商，營運受惠程度大。

市調機構集邦日前指出，超微在 2019 年推出 Zen + 微架構處理器後，筆電處理器 CPU 市占率從一路從 11.4% 攀升至去年的 20.1%，讓拿下逾 7 成 CPU 市占的龍頭廠商英特爾備感壓力。

在遠距商機、宅經濟發燒下，零組件供應維持吃緊，加上今年以來，比特幣重啟漲勢，帶動挖礦熱潮再起，加劇主板、顯卡供不應求狀況，華擎預期，供不應求情況至少會延續到今年上半年才緩解，不過，隨著新品陸續推出，營運可望保持成長。

另一方面，華擎近年也積極布局伺服器、工業電腦 (IPC) 業務，雖然去年兩大業務受疫情影響，營運成長相對趨緩，但今年首季華擎將有新客戶加入，伺服器出貨將顯著成長，估今年可望逐季成長，工業電腦也逐步回溫，華擎樂觀預期，今年首季四大產品線都將保持季增、年增成長。

華擎 1 月營收達 16.49 億元，月增 23.23%、年增 16.95%。