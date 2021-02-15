〈潛力股〉馬光-KY展店調整營運體質 獲利續拚新高

馬光 - KY(4139-TW) 今年將積極調整營運體質，旗下兩大連鎖社區醫療診所天津馬光與新加坡馬光預計今年將設立 8-10 家新門市，加上天津馬光互聯網醫療業務執照，預計今年第 2 季正式啟用，看好今年獲利續拚新高。

馬光集團提供中醫、西醫、中醫美容、健康管理、醫管培訓、保健品服務，在天津成立連鎖中西醫診所，天津馬光約占營收比重 50%、新加坡馬光則從事連鎖中醫門診及保健品銷售，約占 40%。

天津馬光去年取得政府核發互聯網醫療業務執照後，與醫保系統進行資訊整合及測試作業，預計今年第 2 季正式上線並開始貢獻營收，初期先以糖尿病、高血壓等慢性病為主。

據統計，中國天津地區的糖尿病患者約有 80 萬人，截至去年底參與天津市慢病管理者僅約 3 萬多人；馬光看好，由於疫情導致患者降低進出醫院意願，互聯網醫療業務透過雲端平台長時間記錄，經過大數據分析、比對統計，提供精準醫療報告，對於醫生與病患都可得到較好的照護，且潛在使用者將持續成長。

天津馬光預計未來 3 年至少開設 5 家社區醫療門診部，新加坡馬光則規畫未來 3 年內將再開設 8 家以上中醫婦幼專科診所，馬光看好，單一新門市開設 3 個月後，便可開始獲利，加上逐步導入跨國雲端醫療支援服務，利用互聯網醫療資源擴展糖尿病慢病管理業務，提升獲利表現。

馬光日前公佈自結數，去年第 4 季稅後純益 3421 萬元，季增 103.63%、年減 60.8%，每股純益 0.8 元；去年全年稅後純益 7717 萬元，年增 14%，每股純益 1.81 元，創新高。