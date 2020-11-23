超微Radeon RX 6800系列顯卡上市 台主板廠營運加溫

超微 (AMD-US) 最新採用台積電 (2330-TW)7 奈米製程的 Radeon RX 6800 系列顯示卡正式上市，強調支援 4K 解析度，提升遊戲體驗，料將再掀一波顯卡換購潮，相關供應商華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW)、撼訊 (6150-TW) 等廠，營運可望受惠。

超微表示，Radeon RX 6800 系列顯卡包含 Radeon RX 6800、RX 6800 XT，均採用 AMD RDNA 2 架構，可提供高視覺效果與效能，每運算單元在每個週期的能源效率提升 30%，也新增 Infinity Cache 技術，較只使用 RDNA 架構每瓦頻寬提升 2.4 倍。

法人指出，受惠遠距、宅經濟需求持續發酵，板卡、顯卡、CPU 需求同樣供不應求，加上上游晶圓產能持續吃緊，估首波出貨量有限，不過超微新品可望藉機搶占輝達 (NVDA-US) RTX 3080/3090 顯卡供應吃緊缺口，對華碩、技嘉、微星、華擎、撼訊等台廠來說，兩大品牌廠競相推出新品，第 4 季營運有撐。

超微 Radeon RX 6800 與 RX 6800 XT 即日起將透過零售商、電子零售商以及 AMD.com 官網銷售，建議售價為 579、649 美元，而新款 Radeon 顯示卡光線追蹤也支援遊戲《眾神殞落》DXR 1.1 光線追蹤功能。