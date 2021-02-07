美元曲線即將露出「微笑」 空頭頭皮發麻

美元近來意外走出一波反彈，加上一些跡象顯示美元可能即將展開上升波，完成微笑曲線的右半側，讓原本認定美元會長期走弱進而建立空倉的投資者，感到背脊發涼。

美元指數上周五 (5 日) 因美國就業數字不佳而下跌，但周線呈現連二漲，今年以來已升值 1.2%，扭轉去年貶值 6.7% 的頹勢。

提出「美元微笑理論」的對沖基金 Eurizon SLJ Capital 投資長任永力認為，在危機時期，投資人湧向安全及高流動性的資產，就會促使美元走升。

任永力表示，以目前的周期來看，微笑曲線已完成前兩個階段。美元指數在 2020 年 3 月漲至三年高點，當時投資者在與疫情相關的市場混亂中紛紛轉投美元。

之後美元在美國聯準會降息至 0% 時下跌，且受對美國維持超寬鬆政策、以及更多藉貸將導緻美國國際收支逆差暴漲的預期影響，美元上個月觸及近 3 年低點。

然而，在過去的一個月中，美元上漲了 2% 以上。快速的疫苗接種，似乎預示著美國經濟可望比其他已開發國家，更快擺脫低迷。

任永力進一步指出，美國將從疫情中強勁復甦，目前這現象顯然易見。他預計，當歐元跌至去年 7 月以來首見水準 1.13 美元時，美元微笑曲線的最後一部分就完成了。

聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德預計，2021 年經濟增長「十分強勁」，本周再度鼓舞了美元多頭。

不過，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）倉位數據顯示，美元小幅漲勢並未讓嚇退空頭。期貨市場的美元淨空倉上週增至 340 億美元，為 2011 年以來最高水平。